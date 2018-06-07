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Аваков пропонує тимчасово заборонити голосувати жителям Донбасу після деокупації

НовиниПолітика    07.06.2018 - 13:14
Фото: Арсен Аваков (avakov.com)
Фото: Арсен Аваков (avakov.com)

Аваков пропонує не проводити вибори на звільнених територіях протягом 3-5 років

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пропонує жителям окупованого Донбасу після деокупації тимчасово заборонити голосувати на виборах до центральних органів влади. Про це йдеться в представленій стратегії відновлення цілісності України.

Зокрема, пропонується не раніше ніж через 3-5 років після деокупації відновити право жителів раніше окупованих території голосувати на виборах до центральних органів влади України.

Передбачається, що поспішне проведення виборів на таких територіях може сприяти відновленню конфлікту з новою силою. Наприклад, в Анголі в 1992 перемога однієї сторони на виборах з відривом 1-2% призвела до нової громадянської війни. Крім того, в Хорватії, Боснії, Косово та Ліберії вибори проходили через 2-5 років після встановлення ефективного контролю над перетином кордону.

"Це необхідно для забезпечення умови чесного і вільного волевиявлення і формування помірної місцевої сили, здатної створити противагу радикалам", - йдеться в стратегії.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що повернення окупованої території Донбасу не буде військовою операцією.

 

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Теги публікації: Донбас, Арсен Аваков  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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