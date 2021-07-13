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Аваков подтвердил свою отставку

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уходит в отставку. Он официально сообщил о своем решении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"Согласно части первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы", - говорится в заявлении Авакова.

Пресс-служба МВД также опубликовала фото заявления, которое написал Аваков:

Отметим, в своем заявлении Аваков не объяснил, почему решил подать в отставку.

Аваков находится на посту главы МВД с 27 февраля 2014 года. Он был переназначен министром внутренних дел 29 августа 2019.

Напомним, на пресс-конференции в мае президент Владимир Зеленский говорил, что поднимет вопрос отставки Авакова, если фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета преследуют незаконно.

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Министерство внутренних дел УкраиныотставкаАрсен Аваков