Аваков назвал результаты эксперимента на таможне за 5 месяцев

Фото: таможня (oda.odessa.gov.ua)

Эксперимент на таможне принес дополнительно 32 млрд гривен

Эксперимент на украинской таможне, в ходе которого к работе в зонах контроля подключились еще несколько силовых ведомств, принес дополнительно 32 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра внутренних дел Арсена Авакова.

Отметим, ключевое нововведение заключалось в том, что полиция круглосуточно контролировала работу таможенных терминалов и получила доступ к автоматизированной системе таможенного оформления.

"В результате нашей работы государственный бюджет получил с начала эксперимента, за 5 месяцев 2018, дополнительно - к показателю прошлого года - около 32 миллиардов гривен. Это 226 дополнительных миллионов гривен в день", - заявил Аваков.

Он также добавил, что за последний месяц эксперимента ожидается поступление ще нескольких миллиардов. По его словам, не более 10% от вышеуказанной суммы приходится на увеличение платежей за счет роста курса доллара.

Фото: инфографика роста таможенных платежей

Напомним, ранее в Минфине рассказали о поступлениях в бюджет во время военного положения. По данным пресс-службы министерства, в первые дни поступало в среднем по 1,5 млрд гривен. Это означает, что военное положение не повлияло на величину поступлений.