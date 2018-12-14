Аваков назвав результати експерименту на митниці за 5 місяців

Фото: митниця (oda.odessa.gov.ua)

Експеримент на митниці приніс додатково 32 млрд гривень

Експеримент на українській митниці, в ході якого до роботи в зонах контролю підключилися ще кілька силових відомств, приніс додатково 32 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Зазначимо, ключове нововведення полягало в тому, що поліція цілодобово контролювала роботу митних терміналів і отримала доступ до автоматизованої системи митного оформлення.

"У результаті нашої роботи державний бюджет отримав з початку експерименту, за 5 місяців 2018, додатково - до показника минулого року - близько 32 мільярдів гривень. Це 226 додаткових мільйонів гривень на день", - заявив Аваков.

Він також додав, що за останній місяць експерименту очікується надходження ще кількох мільярдів. За його словами, не більш 10% від вищевказаної суми припадає на збільшення платежів за рахунок зростання курсу долара.

Фото: інфографіка зростання митних платежів

Нагадаємо, раніше у Мінфіні розповіли про надходження до бюджету під час військового стану. За даними прес-служби міністерства, в перші дні надходило в середньому по 1,5 млрд гривень. Це означає, що воєнний стан не вплинуло на величину надходжень.