Аброськин сообщил, что обсудил с Аваковым свою отставку

Фото: Вячеслав Аброськин (УНИАН)

Заместитель главы Нацполиции пока остается на посту

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что пока остается на своей должности. Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что после информации о его скором увольнении имел разговор с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Сегодня пишут мне друзья и не совсем друзья. Да, я имел разговор с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока я остаюсь на месте", - написал Аброськин.

Ранее сообщалось, что в руководящем составе Национальной полиции Украины готовятся кадровые изменения, три заместителя главы ведомства Сергея Князева будут освобождены. Так, декларации перед увольнением подали заместитель главы НПУ - начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад, заместитель главы НПУ - начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец, а также первый заместитель главы НПУ - начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин

Напомним, глава Национальной полиции Сергей Князев 11 сентября представил нового руководителя Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе.

РБК-Украина писало, что в конце августа начальники четырех областных Главных управлений Национальной полиции были уволены со своих должностей.