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Аброськин сообщил, что обсудил с Аваковым свою отставку

Новости » Политика    12.09.2019 - 01:01
Аброськин сообщил, что обсудил с Аваковым свою отставку
Фото: Вячеслав Аброськин (УНИАН)

Заместитель главы Нацполиции пока остается на посту

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что пока остается на своей должности. Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что после информации о его скором увольнении имел разговор с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым.

"Сегодня пишут мне друзья и не совсем друзья. Да, я имел разговор с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока я остаюсь на месте", - написал Аброськин.

Аброськин сообщил, что обсудил с Аваковым свою отставку

Ранее сообщалось, что в руководящем составе Национальной полиции Украины готовятся кадровые изменения, три заместителя главы ведомства Сергея Князева будут освобождены. Так, декларации перед увольнением подали заместитель главы НПУ - начальник Главного следственного управления, генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад, заместитель главы НПУ - начальник Департамента защиты экономики, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец, а также первый заместитель главы НПУ - начальник криминальной полиции, генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин

Напомним, глава Национальной полиции Сергей Князев 11 сентября представил нового руководителя Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе.

РБК-Украина писало, что в конце августа начальники четырех областных Главных управлений Национальной полиции были уволены со своих должностей.

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Новости Украины Вячеслав АброськинполицияМинистерство внутренних дел Украины
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