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Інтерв'ю

Аваков: мінські домовленості не відповідають порядку денному

НовиниПолітика    07.06.2018 - 14:25
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)

Аваков зазначив, що мінські домовленості в нинішньому форматі не можуть бути ратифіковані парламентом України

Мінські домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі не відповідають порядку денному. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС.

"Сьогодні "мінський протокол" в значній мірі відробив закладений в нього потенціал і не відповідає порядку денному.Передбачені ним механізми, на жаль, не дозволили вирішити найважливіші завдання відновлення територіальної цілісності України, деокупації, припинення воєнного конфлікту і загибелі людей", - заявив він.

За словами Авакова, мінські домовленості виходять за межі правового поля України і в нинішньому форматі не можуть бути ратифіковані українським парламентом.

Крім того, Аваков додав, що мінські угоди використовуються РФ для політичних спекуляцій на міжнародному рівні.

"Ключовим недоліком мінського формату також є відсутність цілісного бачення вирішення конфлікту", - вважає Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Аваков пропонує жителям окупованого Донбасу після деокупації тимчасово заборонити голосувати на виборах до центральних органів влади.

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Теги публікації: Донбас, мінські угоди, Арсен Аваков  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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