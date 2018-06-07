Аваков: мінські домовленості не відповідають порядку денному

Аваков зазначив, що мінські домовленості в нинішньому форматі не можуть бути ратифіковані парламентом України

Мінські домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі не відповідають порядку денному. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС.

"Сьогодні "мінський протокол" в значній мірі відробив закладений в нього потенціал і не відповідає порядку денному.Передбачені ним механізми, на жаль, не дозволили вирішити найважливіші завдання відновлення територіальної цілісності України, деокупації, припинення воєнного конфлікту і загибелі людей", - заявив він.

За словами Авакова, мінські домовленості виходять за межі правового поля України і в нинішньому форматі не можуть бути ратифіковані українським парламентом.

Крім того, Аваков додав, що мінські угоди використовуються РФ для політичних спекуляцій на міжнародному рівні.

"Ключовим недоліком мінського формату також є відсутність цілісного бачення вирішення конфлікту", - вважає Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Аваков пропонує жителям окупованого Донбасу після деокупації тимчасово заборонити голосувати на виборах до центральних органів влади.