Аваков: готовится законопроект о взаимодействии с предприятиями, которые попали под санкции

В законодательстве не предусмотрены в достаточной мере действия предприятий, которые взаимодействуют с юридическими организациями, которые подпали под санкции. В некоторых ситуациях закон оставляет дуаль.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Право на владу".

По его словам, некоторые организации, которые взаимодействуют с организациями юридическими, которые подпали под санкции не знают, как себя вести.

"Мы вынуждены с ними вместе проводить работу, изучать документы, смотреть, как они могут поступить. Как разрывать договора на вещания, на аренду. Как выполнять решения с точки зрения поднятия сигналов на спутниках. Как общаться, если эти спутники принадлежат не нашему государству, а другому, а договора на вещание на нашу территорию. На все эти вопросы мы сейчас ищем ответы и пытаемся их прописать в соответствующем правовом поле", - сказал Аваков.

Он добавил, что в некоторых ситуациях закон сейчас оставляет дуаль.

"Наверное в ближайшее время будет обращение в парламент, чтобы эти вопросы урегулировать. Это касается взаимодействия с предприятием, которое попало под санкции и которое является нормальным. Эти нормы форс-мажоров и прочих санкционных ситуаций должны быть прописаны", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Верховный суд получил иски относительно указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против трех телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, ZIK и NewsOne, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.