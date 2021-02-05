Аваков: готується законопроект про взаємодію з підприємствами, які потрапили під санкції

У законодавстві не передбачені в достатній мірі дії підприємств, які взаємодіють з юридичними організаціями, які підпали під санкції. У деяких ситуаціях закон залишає дуаль.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ефірі "Право на владу".

За його словами, деякі організації, які взаємодіють з юридичними організаціями, які підпали під санкції не знають, як поводитися.

"Ми змушені з ними разом проводити роботу, вивчати документи, дивитися, як вони можуть вчинити. Як розривати договори на мовлення, на оренду. Як виконувати рішення з точки зору підняття сигналів на супутниках. Як спілкуватися, якщо ці супутники належать не нашій державі, а іншій, при цьому договори на мовлення на нашу територію. На всі ці питання ми зараз шукаємо відповіді і намагаємося їх прописати у відповідному правовому полі", - сказав Аваков.

Він додав, що в деяких ситуаціях закон зараз залишає дуаль.

"Мабуть найближчим часом буде звернення до парламенту, щоб ці питання врегулювати. Це стосується взаємодії з підприємством, яке потрапило під санкції і яке є нормальним. Ці норми форс-мажорів та інших санкціонних ситуацій повинні бути прописані", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд отримав позови щодо указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти трьох телеканалів 112, NewsOne і ZIK.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський наклав санкції на телеканали 112, ZIK і NewsOne, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.