UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Аваков о фото Уруского с Кадыровым: здесь должно быть политическое чутье

Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал публикацию фотографии с вице-премьером Олегом Уруским рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке военного вооружения. По его словам, в таких ситуациях министры должны иметь политическое чутье.

Об этом Аваков заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

"У моего коллеги хватило ума стать на выставке рядом с Кадыровым. Он наверняка профессионал, но здесь должно быть политическое чутье. Ты же представляет правительство Украины, господин Уруский. Как ты можешь вместе с Кадыровым идти вместе, когда этот человек неоднократно присылал подразделения к нам, на войну против наших людей, вел откровенную антиукраинскую политику", - сказал он.

Аваков отметил, что несмотря на то, что международная политика допускает компромиссы, в таких случаях должна быть принципиальная позиция.

"Международная политика допускает многое количество компромиссов, но есть принципиальная позиция. Уруский, зачем ты это сделал? Ну я ошибся. Эти конфликты вот так должны исчерпываться", - добавил министр.

Напомним, после публикации этого фото премьер Денис Шмыгаль потребовал от Уруского срочного объяснения ситуации.

Как писало РБК-Украина, позже Уруский объяснил, почему оказался рядом с Кадыровым на выставке. Он утверждает, что никаких контактов с главой Чечни не имел.

Кроме того, на фото Уруского с Кадыровым отреагировали и в Офисе президента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины фотоКадыровАрсен Аваков
Читайте также
Аваков о делах против Медведчука и Козака: "будут иметь поступательное развитие"
Аваков: с Путиным невозможно договориться
Прогноз погоды