Уруский о скандальном фото: никаких контактов с Кадыровым не имел

Вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что не имел никаких контактов с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. Во время открытия он оказался рядом с Кадыровым согласно протоколу государства-организатора.

Он отметил, что фото, где Уруский находится рядом с Кадыровым, было сделано во время церемонии открытия военно-технического выставки IDEX 2021 в Абу-Даби.

"Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров", - заявил Уруский.

Он добавил, что украинская делегация обратила внимание организаторов мероприятия о неприемлемости подобных ситуаций в будущем. Однако "шарахаться" от представителей страны-агрессора он не будет.

"Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - отметил вице-премьер.