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Аваков о фото Уруского с Кадыровым: здесь должно быть политическое чутье

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 19:05
Аваков о фото Уруского с Кадыровым: здесь должно быть политическое чутье Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал публикацию фотографии с вице-премьером Олегом Уруским рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке военного вооружения. По его словам, в таких ситуациях министры должны иметь политическое чутье.

Об этом Аваков заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

"У моего коллеги хватило ума стать на выставке рядом с Кадыровым. Он наверняка профессионал, но здесь должно быть политическое чутье. Ты же представляет правительство Украины, господин Уруский. Как ты можешь вместе с Кадыровым идти вместе, когда этот человек неоднократно присылал подразделения к нам, на войну против наших людей, вел откровенную антиукраинскую политику", - сказал он.

Аваков отметил, что несмотря на то, что международная политика допускает компромиссы, в таких случаях должна быть принципиальная позиция.

"Международная политика допускает многое количество компромиссов, но есть принципиальная позиция. Уруский, зачем ты это сделал? Ну я ошибся. Эти конфликты вот так должны исчерпываться", - добавил министр.

Напомним, после публикации этого фото премьер Денис Шмыгаль потребовал от Уруского срочного объяснения ситуации.

Как писало РБК-Украина, позже Уруский объяснил, почему оказался рядом с Кадыровым на выставке. Он утверждает, что никаких контактов с главой Чечни не имел.

Кроме того, на фото Уруского с Кадыровым отреагировали и в Офисе президента.

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