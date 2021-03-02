Аваков о фото Уруского с Кадыровым: здесь должно быть политическое чутье

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал публикацию фотографии с вице-премьером Олегом Уруским рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке военного вооружения. По его словам, в таких ситуациях министры должны иметь политическое чутье.

Об этом Аваков заявил в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

"У моего коллеги хватило ума стать на выставке рядом с Кадыровым. Он наверняка профессионал, но здесь должно быть политическое чутье. Ты же представляет правительство Украины, господин Уруский. Как ты можешь вместе с Кадыровым идти вместе, когда этот человек неоднократно присылал подразделения к нам, на войну против наших людей, вел откровенную антиукраинскую политику", - сказал он.

Аваков отметил, что несмотря на то, что международная политика допускает компромиссы, в таких случаях должна быть принципиальная позиция.

"Международная политика допускает многое количество компромиссов, но есть принципиальная позиция. Уруский, зачем ты это сделал? Ну я ошибся. Эти конфликты вот так должны исчерпываться", - добавил министр.