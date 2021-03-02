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Аваков про фото Уруського з Кадировим: тут має бути політичне чуття

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 19:05
Аваков про фото Уруського з Кадировим: тут має бути політичне чуття Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував публікацію фотографії з віце-прем'єром Олегом Уруським поруч з главою Чечні Рамзаном Кадировим на виставці військового озброєння. За його словами, у таких ситуаціях міністри повинні мати політичне чуття.

Про це Аваков заявив у програмі "В гостях у Дмитра Гордона".

"У мого колеги вистачило розуму стати на виставці поруч з Кадировим. Він напевно професіонал, але тут має бути політичне чуття. Ти ж представляє уряд України, пане Уруський. Як ти можеш разом з Кадировим йти разом, коли ця людина неодноразово присилала підрозділи до нас, на війну проти наших людей, вів відверту антиукраїнську політику", - сказав він.

Аваков зазначив, що попри те, що міжнародна політика допускає компроміси, у таких випадках має бути принципова позиція.

"Міжнародна політика допускає велику кількість компромісів, але є принципова позиція. Уруський, навіщо ти це зробив? Ну я помилився. Ці конфлікти ось так мають вичерпуватися", - додав міністр.

Нагадаємо, після публікації цього фото прем'єр Денис Шмигаль зажадав від Уруського термінового пояснення ситуації.

Як писало РБК-Україна, пізніше Уруський пояснив, чому опинився поруч з Кадировим на виставці. Він стверджує, що жодних контактів з главою Чечні не мав.

Крім того, на фото Уруського з Кадировим відреагували й в Офісі президента.

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