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Аваков эффективно управляет правоохранительной системой, - Шмыгаль

Новости » Политика     23.06.2020 - 10:45
Аваков эффективно управляет правоохранительной системой, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

По мнению премьера, украинцы сейчас доверяют правоохранителям

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков эффективно управляет правоохранительной системой. Премьер отметил, что она вызывает доверие у украинцев после реформирования.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Первый Западный".

"Система сложная правоохранительная, представьте себе нашу страну без правоохранительной системы в течение недели... Эта система и руководитель этой системы - это одно целое. Нельзя отделить министра. Министр - плохой, а система более или менее хорошая. Это единое целое в своем управлении, в своей работе", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства обратил внимание, что парламент одобрил отчет главы МВД.

"Министр Аваков отчитывался в Верховной раде... отчет министра был принят, поэтому как раз этот баланс - претензий и результативности работы - на сегодня результаты отчета в парламенте показывают, что министр Аваков на данный момент работает, управляет эффективно правоохранительной системой Украины", - сказал он и добавил, что к каждому из министров есть вопросы и претензии.

По мнению главы Кабмина, правоохранительная система после реформирования вызывает доверие.

"Люди обращаются в полицию. Сегодня полиция вообще не та, какой была 5 и более лет назад", - добавил Шмыгаль.

Как писало РБК-Украина, в разгар масштабных акций протеста Аваков предлагал уйти в отставку, но президент Владимир Зеленский не согласился.

Напомним, отставка главы МВД возможна только в том случае, если это решение будет исходить от президента.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныАрсен АваковДенис Шмыгаль
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