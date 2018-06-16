Аваков: при деокупації Донбасу має працювати механізм контрпропаганди

Аваков розповів про механізм "маленьких кроків" при деокупації Донбасу

При деокупації окремих районів Донбасу має працювати механізм контрпропаганди. Про це в ході робочого візиту в Харківську область заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає прес-служба МВС у Facebook.

"Ми пропонуємо механізм "маленьких кроків", коли Україна першочергово демонструє якість життя і повагу до людини на вже визволених територіях. Це механізм контрпропаганди, який також повинен працювати, це боротьба за розуми людей, яких задурила російська пропаганда", - заявив Аваков.

При деокупації Донбасу повинен працювати механізм контрпропаганди Arsen Avakov: При деокупації Донбасу повинен працювати механізм контрпропаганди "Ми пропонуємо механізм "маленьких кроків", коли Україна першочергово демонструє якість життя та повагу до людини на вже звільнених територіях. Це механізм контрпропаганди, який також повинен працювати, це боротьба за розум тих людей, яких задурила російська пропаганда. Такий механізм можливий лише за підтримки міжнародних партнерів та бажання самої України. А агресор Росія повинна прийняти ці правила", - сказав Арсен Аваков. За словами міністра необхідно буде прийняти закони про амністію та колаборантів, аби винні у смерті українських мирних жителів та військовий понесли покарання. "Ми повинні прийняти цілий ряд законів, з яких ключові - закон про амністію та закон про колаборантів. Я вже не одноразово казав, що відповідальність повинні понести ті люди, які чинили тяжкі злочини. Всі, хто стріляв, вбивав, хто користувався перехідною ситуацією воєнного часу, знущався з місцевого населення - чекає покарання. А наприклад, лікарі чи вчителі, які просто змушені були виживати на окупованих територіях - наше суспільство підтримає", - сказав він. Національна поліція України Національна гвардія Державна прикордонна служба України Опубліковано МВС України 16 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Аваков запропонував жителям окупованого Донбасу після деокупації тимчасово заборонити голосувати на виборах в центральні органи влади. Дані заходи наведено в недавно представленій стратегії відновлення цілісності України.