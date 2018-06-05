Аваков c Турчиновым будут искать формулу безопасности Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов вместе с депутатом Европейского парламента Кнутом Флекенштайном и редактором Ukraine Alert на Atlantic Council Мелиндой Хэринг примут участие в работе первой панели ІХ Национального Экспертного Форума Института Горшенина, который состоится в Киеве 7 июня.
Во время дискуссионной панели I "Формула безопасности Украины. Продолжение" украинские силовики вместе с европейцами будут обсуждать следующие вопросы:
Модератором дискуссионной панели "Формула безопасности Украины. Продолжение" будет Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua.
Также во время IХ Национального Экспертного Форума Института Горшенина будут работать дискуссионные панели "Процесс реформ в Украине: институционализация" и "Цифровая повестка дня. Инновации как фактор развития".
Программа и регистрация для участия в форуме - по ссылке.
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