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Аваков з Турчиновим шукатимуть формулу безпеки для України

НовиниНовости компаний    05.06.2018 - 13:13

Міністр внутрішніх страв України Арсен Аваков та Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов разом з депутатом  Європейського парламенту Кнутом Флекенштайном та  редактором "Ukraine Alert", Атлантична Рада  Меліндою Херінг візьмуть участь у роботі  першої панелі ІХ Національного Експертного Форуму Інституту Горшеніна, який відбудеться у Києві 7 червня.

Під час дискусійної панелі I "Формула безпеки України. Продовження" українські силовики разом з європейськими фахівцями обговорюватимуть наступні питання:

  • Що відбувається зі світовими системами безпеки? Чи можуть вони забезпечити мир і стабільність в Європейському регіоні?
  • Якою буде зовнішня політика нової каденції Путіна і чим це загрожує Україні? Чи буде Путін намагатися реінкарнувати колишній СРСР?
  • Як Україні реформувати український сектор безпеки та оборони, щоб відповідати новим викликам?
  • Як проходить реформування української армії? Коли українська армія зможе відповідати стандартам НАТО?
  • Що змінив закон про реінтеграцію Донбасу?
  • Як розблокувати Мінський процес? Чи існують перспективи для нових домовленостей?

Модератором  дискусійної панелі "Формула безпеки України. Продовження"  буде Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

Також під час IХ Національного Експертного Форуму Інституту Горшеніна працюватимуть дискусійні панелі  "Процес реформ в Україні: інституціоналізація» та "Цифровий порядок денний. Інновації як фактор розвитку".

Програма та реєстрація для участі у форумі - за посиланням.

Акредитація ЗМІ: тел. ‎‎(044) 230 49 62, e-mail: info@gorshenin.ua

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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