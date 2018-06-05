Аваков з Турчиновим шукатимуть формулу безпеки для України

Міністр внутрішніх страв України Арсен Аваков та Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов разом з депутатом Європейського парламенту Кнутом Флекенштайном та редактором "Ukraine Alert", Атлантична Рада Меліндою Херінг візьмуть участь у роботі першої панелі ІХ Національного Експертного Форуму Інституту Горшеніна, який відбудеться у Києві 7 червня.

Під час дискусійної панелі I "Формула безпеки України. Продовження" українські силовики разом з європейськими фахівцями обговорюватимуть наступні питання:

Що відбувається зі світовими системами безпеки? Чи можуть вони забезпечити мир і стабільність в Європейському регіоні?

Якою буде зовнішня політика нової каденції Путіна і чим це загрожує Україні? Чи буде Путін намагатися реінкарнувати колишній СРСР?

Як Україні реформувати український сектор безпеки та оборони, щоб відповідати новим викликам?

Як проходить реформування української армії? Коли українська армія зможе відповідати стандартам НАТО?

Що змінив закон про реінтеграцію Донбасу?

Як розблокувати Мінський процес? Чи існують перспективи для нових домовленостей?

Модератором дискусійної панелі "Формула безпеки України. Продовження" буде Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

Також під час IХ Національного Експертного Форуму Інституту Горшеніна працюватимуть дискусійні панелі "Процес реформ в Україні: інституціоналізація» та "Цифровий порядок денний. Інновації як фактор розвитку".

Програма та реєстрація для участі у форумі - за посиланням.

Акредитація ЗМІ: тел. ‎‎(044) 230 49 62, e-mail: info@gorshenin.ua