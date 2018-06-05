Аваков з Турчиновим шукатимуть формулу безпеки для України

Міністр внутрішніх страв України Арсен Аваков та Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов разом з депутатом Європейського парламенту Кнутом Флекенштайном та редактором "Ukraine Alert", Атлантична Рада Меліндою Херінг візьмуть участь у роботі першої панелі ІХ Національного Експертного Форуму Інституту Горшеніна, який відбудеться у Києві 7 червня.
Під час дискусійної панелі I "Формула безпеки України. Продовження" українські силовики разом з європейськими фахівцями обговорюватимуть наступні питання:
Модератором дискусійної панелі "Формула безпеки України. Продовження" буде Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua
Також під час IХ Національного Експертного Форуму Інституту Горшеніна працюватимуть дискусійні панелі "Процес реформ в Україні: інституціоналізація» та "Цифровий порядок денний. Інновації як фактор розвитку".
Програма та реєстрація для участі у форумі - за посиланням.
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