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Інтерв'ю

Аваков: бюджет України через контрабандні схеми втрачає 105 млрд гривень на рік

НовиниПолітика    25.06.2018 - 10:37
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (kmu.gov.ua)

З початку року невиконання планових надходжень митниці досягло 20 млрд гривень

Український бюджет через контрабандні схеми на митниці втрачає 105 млрд гривень на рік. Про це у Facebook повідомив міністр Внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"За найскромнішими підрахунками експертів, яких ми з прем'єром збирали - навіть в обережному варіанті - втрати від півтора десятка контрабандних схем складають - 105 мільярдів гривень на рік", - повідомив Аваков.

Він також зазначив, що це більше 10% всього бюджету країни.

"Більше бюджету Міністерства оборони, приміром (82 мільярди), або бюджету МВС (60 мільярдів з усіма прикордонниками, поліцією, Нацгвардією, ДСНСниками та іншими)", - додав Аваков.

Він також підкреслив, що за 5 місяців 2018 року митниця не виконала планові надходження на 20 млрд гривень.

 

Побуду немного капитаном очевидность. Несколько слов о контрабандистах - милых, улыбчивых - плоть от плоти народной,...

Опубліковано Arsen Avakov Неділя, 24 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, минулого тижня в Україні стартував експеримент по боротьбі з контрабандою на митниці.

 

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Теги публікації: контрабанда, митниця, Арсен Аваков  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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