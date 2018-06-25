Аваков: бюджет України через контрабандні схеми втрачає 105 млрд гривень на рік

З початку року невиконання планових надходжень митниці досягло 20 млрд гривень

Український бюджет через контрабандні схеми на митниці втрачає 105 млрд гривень на рік. Про це у Facebook повідомив міністр Внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"За найскромнішими підрахунками експертів, яких ми з прем'єром збирали - навіть в обережному варіанті - втрати від півтора десятка контрабандних схем складають - 105 мільярдів гривень на рік", - повідомив Аваков.

Він також зазначив, що це більше 10% всього бюджету країни.

"Більше бюджету Міністерства оборони, приміром (82 мільярди), або бюджету МВС (60 мільярдів з усіма прикордонниками, поліцією, Нацгвардією, ДСНСниками та іншими)", - додав Аваков.

Він також підкреслив, що за 5 місяців 2018 року митниця не виконала планові надходження на 20 млрд гривень.

Побуду немного капитаном очевидность. Несколько слов о контрабандистах - милых, улыбчивых - плоть от плоти народной,... Опубліковано Arsen Avakov Неділя, 24 червня 2018 р.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні стартував експеримент по боротьбі з контрабандою на митниці.