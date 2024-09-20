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Аутсайдери: які мережі АЗС платять найменше податків на літр пального

Фото: які мережі АЗС платять найменше податків на літр пального (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

БРСМ стала антилідером рейтингу платників податків поміж ТОП-10 АЗС. Компанія сплатила податків у 7 разів менше за лідера – 0,6 проти 4,2 грн/л.

Про це заявив експерт паливного ринку, директор Консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Обновився антилідер рейтингу, тепер це БРСМ та сплата 0,6 грн/л. Це один з найгірших результатів й серед 50 найбільших мереж. Навіть традиційні антилідери МОТТО та VST у ІІ кв. 2024 сплатили більше (0,7 та 0,8 грн/л", – написав Куюн.

Згідно з наведеними даними, лідер сплатив 4,2 грн/л.

Разом з тим, за словами Куюна, немає жодного податку, який збирали б задовільно, — ані ПДВ, ані ПнП, ані "зарплатні" податки.

"За нашими розрахунками, роздрібний ринок пального приховує мінімум 2–2,5 млрд грн на квартал, або 8–10 млрд грн податків щороку. Це гроші, які вже по праву належать державі і для збору яких не потрібні "непопулярні" законопроєкти та голосування. Треба просто захотіти їх зібрати. Головна роль тут належить ДПС і БЕБ", – зазначив він.

На думку експерта, це сама натуральна зрада і саботаж.

"Не сплачуються й не збираються гроші, які конче потрібні для армії. Тобто підривається обороноздатність країни. Саме так треба ставитись до неплатників та тих, хто може, але не ставить їх на місце", – наголосив Куюн.

Як повідомлялось раніше, за підсумками І кварталу аутсайдери сплатили менше 1 грн податків з літра пального: Avantage7 – 0,79 грн/л, БРСМ-Нафта – 0,87 грн/л, VST – 0,88 грн/л. Лідери сплатили до 2,83 грн/л, тобто у понад три рази більше за аутсайдерів.

Раніше лабораторні дослідження виявили у зразках бензину з БРСМ-Нафта та МOTTO вміст спирту 25-35%, що вбиває двигун. У "комплекті" йшли перевищення показників сірки, бензолу й підвищений вміст кисню (перша ознака додавання великих обсягів спирту).

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АЗС