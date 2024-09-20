Аутсайдеры: какие сети АЗС платят меньше налогов на литр горючего

"Обновился антилидер рейтинга, теперь это БРСМ и уплата 0,6 грн/л. Это один из худших результатов и среди 50 крупнейших сетей. Даже традиционные антилидеры МОТТО и VST во II кв. 2024 заплатили больше (0,7 и 0,8 грн /л", – написал Куюн.

Согласно приведенным данным, лидер уплатил 4,2 грн/л.

Вместе с тем, по словам Куюна, нет ни одного налога, который убирали бы удовлетворительно, — ни НДС, ни ННП, ни "зарплатные" налоги.

"По нашим расчетам, розничный рынок горючего скрывает минимум 2–2,5 млрд грн в квартал или 8–10 млрд грн налогов ежегодно. Это деньги, которые уже по праву принадлежат государству и для сбора которых не требуются «непопулярные» законопроекты и голосование. Надо просто захотеть их собрать. Главная роль здесь принадлежит ДПС и БЭБ", - отметил он.

По мнению эксперта, это самая естественная измена и саботаж.

"Не платятся и не собираются деньги, которые необходимы для армии. То есть подрывается обороноспособность страны. Именно так надо относиться к неплательщикам и тем, кто может, но не ставит их на место", - подчеркнул Куюн.

Как сообщалось ранее, по итогам І квартала аутсайдеры уплатили менее 1 грн налогов с литра горючего: Avantage7 – 0,79 грн/л, БРСМ-Нефть – 0,87 грн/л, VST – 0,88 грн/л. Лидеры заплатили до 2,83 грн/л, то есть в более трех раз больше аутсайдеров.

Ранее лабораторные исследования выявили в образцах бензина из БРСМ-Нефть и МOTTO содержание спирта 25-35%, что убивает двигатель. В "комплекте" шли превышение показателей серы, бензола и повышенное содержание кислорода (первый признак добавления больших объемов спирта).