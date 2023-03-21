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Аутсайдер УПЛ звільнив головного тренера

Фото: Олег Дулуб залишився без роботи (facebook.com/lvivfc)
Автор: Антон Федорців

Керівництво "Львова" вирішило попрощатися з головним тренером команди Олегом Дулубом. Він працював із галичанами з осені 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Білоруський фахівець втратив посаду на фоні невиразних результатів "містян". Наразі "Львів" іде останнім у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Результати львів'ян трохи покращилися після зимової паузи. "Львів" розпочав із мінімальною перемоги над конкурентом у боротьбі за виживання – "Минаєм" (1:0). Далі команда з Дулубом на чолі поступилася "Зорі" (1:3) та вирвала нічию з "Кривбасом" (2:2).

Разом із білорусом зі "Львова" пішов його асистент Олександр Грановський. Загалом Дулуб провів біля керма "містян" 31 матч, у яких здобув 9 перемог, звів унічию 7 матчів і зазнав 15-ти поразок. Найімовірнішим претендентом на посаду став екс-керманич "Львова" Анатолій Безсмертний.

Відставка головного тренера львів'ян – вже друга після 18-го туру Прем'єр-ліги. Раніше роботу втратив співвітчизник Дулуба – Леонід Кучук, якому на двері вказали боси львівського "Руха". Матчі чемпіонату України поновляться після міжнародної паузи 1 квітня.

До слова, раніше "Динамо" поступилося "Зорі" в битві претендентів на нагороди Прем'єр-ліги.

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