RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Аутсайдер УПЛ уволил главного тренера

Фото: Олег Дулуб остался без работы (facebook.com/lvivfc)
Автор: Антон Федорцив

Руководство "Львова" решило попрощаться с главным тренером команды Олегом Дулубом. Он работал с галичанами с осени 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Белорусский специалист потерял должность на фоне невнятных результатов "горожан". В данный момент "Львов" идет последним в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Результаты львовян слегка улучшились после зимней паузы. "Львов" начал с минимальной победы над конкурентом в борьбе за выживание – "Минаем" (1:0). Далее команда с Дулубом во главе уступила "Заре" (1:3) и вырвала ничью с "Кривбассом" (2:2).

Вместе с белорусом из "Львова" ушел его ассистент Александр Грановский. В общей сложности Дулуб провел у руля "горожан" 31 матч, в которых одержал 9 побед, свел вничью 7 матчей и потерпел 15 поражений. Наиболее вероятным претендентом на должность стал экс-наставник "Львова" Анатолий Бессмертный.

Отставка главного тренера львовян – уже вторая после 18 тура Премьер-лиги. Ранее работу потерял соотечественник Дулуба – Леонид Кучук, которому на дверь указали боссы львовского "Руха". Матчи чемпионата Украины возобновятся после международной паузы 1 апреля.

К слову, ранее "Динамо" уступило "Заре" в битве претендентов на награды Премьер-лиги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛЧемпионат Украины