Аутсайдер УПЛ уволил главного тренера

Белорусский специалист потерял должность на фоне невнятных результатов "горожан". В данный момент "Львов" идет последним в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

Результаты львовян слегка улучшились после зимней паузы. "Львов" начал с минимальной победы над конкурентом в борьбе за выживание – "Минаем" (1:0). Далее команда с Дулубом во главе уступила "Заре" (1:3) и вырвала ничью с "Кривбассом" (2:2).

Вместе с белорусом из "Львова" ушел его ассистент Александр Грановский. В общей сложности Дулуб провел у руля "горожан" 31 матч, в которых одержал 9 побед, свел вничью 7 матчей и потерпел 15 поражений. Наиболее вероятным претендентом на должность стал экс-наставник "Львова" Анатолий Бессмертный.

Отставка главного тренера львовян – уже вторая после 18 тура Премьер-лиги. Ранее работу потерял соотечественник Дулуба – Леонид Кучук, которому на дверь указали боссы львовского "Руха". Матчи чемпионата Украины возобновятся после международной паузы 1 апреля.