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Аутсайдер УПЛ сенсаційно забрав призи тренеру та футболісту туру чемпіонату

Фото: "Жовто-чорні" святкують розгром "Інгульця" (fcrukh.com)
Автор: Антон Федорців

За підсумками 25-го туру вітчизняної першості українська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам львівського "Руха".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Нападник "жовто-чорних" Юрій Климчук – футболіст 25-го туру Прем'єр-ліги. Лідер атак львів'ян оформив дубль у домашньому протистоянні з "Інгульцем" (3:0).

Климчук записав до свого активу другий і третій м'ячі "Руха". На старті другої половини він головою переправив у дальній кут фланговий навіс. А в доданий арбітром час форвард влучно пробив під поперечину з лінії штрафного майданчика.

Натомість керманич "Руха" Віталій Пономарьов став найкращим тренером туру. Розгром петровців дозволив львівській команді перервати 9-матчеву серію без перемог. Окрім того, "Рух" покинув зону вильоту та піднявся в зону перехідних матчів.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги знову обирала Експертна рада. До неї увійшли відомі українські фахівці – Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.

До слова, напередодні "Динамо" мінімально здолало "Кривбас" у Кривому Розі.

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