Аутсайдер УПЛ сенсационно забрал призы тренеру и футболисту тура чемпионата

Нападающий "желто-черных" Юрий Климчук – футболист 25-го тура Премьер-лиги. Лидер атак львовян оформил дубль в домашнем противостоянии с "Ингульцем" (3:0).

Климчук записал в свой актив второй и третий мячи "Руха". На старте второй половины он головой переправил в дальний угол фланговый навес. А в добавленное арбитром время форвард точно пробил под перекладину с линии штрафной.

В свою очередь наставник "Руха" Виталий Пономарев стал лучшим тренером тура. Разгром петровцев позволил львовской команде прервать 9-матчевую серию без побед. Кроме того, "Рух" покинул зону вылета и поднялся в зону переходных матчей.

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги снова выбирал Экспертный совет. В нее вошли известные украинские специалисты – Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.