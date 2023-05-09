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Аутсайдер УПЛ сенсационно забрал призы тренеру и футболисту тура чемпионата

Фото: "Желто-черные" празднуют разгром "Ингульца" (fcrukh.com)
Автор: Антон Федорцив

По итогам 25-го тура отечественного первенства украинская Премьер-лига отдала награды лучшим игроку и тренеру представителям львовского "Руха".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Нападающий "желто-черных" Юрий Климчук – футболист 25-го тура Премьер-лиги. Лидер атак львовян оформил дубль в домашнем противостоянии с "Ингульцем" (3:0).

Климчук записал в свой актив второй и третий мячи "Руха". На старте второй половины он головой переправил в дальний угол фланговый навес. А в добавленное арбитром время форвард точно пробил под перекладину с линии штрафной.

В свою очередь наставник "Руха" Виталий Пономарев стал лучшим тренером тура. Разгром петровцев позволил львовской команде прервать 9-матчевую серию без побед. Кроме того, "Рух" покинул зону вылета и поднялся в зону переходных матчей.

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги снова выбирал Экспертный совет. В нее вошли известные украинские специалисты – Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

К слову, накануне "Динамо" минимально одолело "Кривбасс" в Кривом Роге.

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