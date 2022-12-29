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Аутсайдер УПЛ призначив екс-хавбека збірної України головним тренером

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Кіровоградська область, Четвер 29 грудня 2022 11:33
Аутсайдер УПЛ призначив екс-хавбека збірної України головним тренером Фото: Сергій Ковалець під час роботи зі збірною України U-21 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Керівництво петровського "Інгульця" визначилося з новим коучем першої команди. Посада залишалася вакантною після відставки Сергія Лавриненка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Сергій Ковалець – новий керманич "Інгульця". 54-річний фахівець не працював на рівні Прем'єр-ліги від сезону 2011/12.

До тренерського штабу Ковальця увійшли Младен Бартуловіч, Богдан Шуст і Владислав Лупашко. Вони працювали в структурі петровців і раніше, а хорватський тренер у статусі виконувача обов'язків завершив перше коло УПЛ із "Інгульцем".

На зимову паузу "козаки" пішли на 14-й позиції чемпіонату України. Петровці набрали 13 очок і відстають від рятівного 12-го місця усього на один пункт. Дві з трьох перемог "Інгулець" здобув під керівництвом Бартуловіча.

Хто такий Сергій Ковалець

Колишній півзахисник збірної України (10 матчів). Ігрову кар'єру розпочав у "Поділлі", захищав кольори київського "Динамо", "Дніпра", "Чорноморця", "Карпат", запорізького "Металурга", "Оболоні", "Красилова", "Волині" та "Борисфена".

Ковалець-тренер розпочав із ролі асистента Мирона Маркевича в "Металісті" (2005-2008 рр.). Самостійно працював зі "Львовом", "Олександрією", "Оболонню" (двічі), словацьким "Татраном" (двічі), запорізьким "Металургом", литовським "Тракаєм" і "Чорноморцем".

У 2012-2015 рр. фахівець тренував молодіжну збірну України. На чолі команди виграв Кубок Співдружності-2014.

До слова, раніше "Олександрія" призначала Ротаня зі збірної України U-21 головним тренером команди.

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