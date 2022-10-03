Аутсайдер УПЛ підписав ще одного екс-форварда збірної України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

32-річний форвард повернувся до української Прем'єр-ліги. Нападник не виходив на поле в офіційних матчах із минулої осені.

Коломоєць уклав попередню угоду з "Минаєм" ще в лютому. Проте, через повномасштабне вторгнення РФ до України зіграти в складі закарпатців у другій половині сезону 2021/22 не зміг. Терміни та деталі контракту форварда з "Минаєм" наразі невідомі.

Коломоєць є вихованцем криворізького "Кривбаса". На професіональному рівні він виступав за охтирський "Нафтовик", криворізький "Гірник", "Олександрію", угорський МТК, "Ворсклу", естонську "Левадію", луцьку "Волинь" і "Полісся" з Житомира.

Усього ветеран провів 86 матчів в УПЛ, у яких забив 20 м'ячів. У 2017 році Коломоєць провів єдиний поєдинок у складі збірної України, відігравши 90 хвилин у спарингу проти словаків. У складі "Миная" виступає ще один екс-нападник "синьо-жовтих" – Євген Селезньов.