Аутсайдер УПЛ офіційно звільнив головного тренера: хто стане наступником

Одеська команда здобула лише 4 перемоги у 21-му матчі поточного сезону. Після зимової паузи, "моряки" зуміли здолати лише ще більш кризовий ковалівський "Колос", а потім поступились у трьох поєдинках поспіль. Як результат, опинились на 15-му місці з 15-ма очками. Стільки ж має "Інгулець", який йде останнім. Одесити випереджають клуб з Петрового лише за додатковими показниками.

У такій ситуації керівництво "Чорноморця" й вирішило піти на радикальний крок. Втім, фахівець залишиться в системі клубу: йому запропонували посаду спортивного директора.

Бабич був пов'язаний з "Чорноморцем" як гравець (2009-2011 роки) і як тренер. Він двічі очолював одеський клуб. Спочатку – з 2014 до 2017 року. Потім, після роботи у Болгарії, повернувся на посаду в липні 2024-го. Тепер спробує себе в клубі ще в одній іпостасі.

Щодо наступника Бабича, велика вірогідність, що ним стане 42-річний Олександр Кучер. Він не працював із серпня 2023 року, після звільнення з "Дніпра-1". Новий тренер матиме завдання зберегти за одеситами місце у Прем'єр-лізі.