Аутсайдер Серії А призначив головним тренером тріумфатора Ліги чемпіонів 2009/10

Колишній півзахисник римського "Лаціо" та міланського "Інтера" Деян Станковіч став керманичем генуезької "Сампдорії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Сербський фахівець – новий головний тренер "блучерк'яті". Раніше він 2,5 роки відрацював у рідній "Црвені Звезді".

Станковіч замінив на посаді Марко Джампаоло. Італієць був звільнений у неділю на фоні провального старту сезону для "Сампдорії". Генуезці ще не перемагали в чемпіонаті Італії, обмежившись звитягою у рамках 1/32 фіналу Кубка проти "Реджини" (1:0).

Наразі "Сампдорія" йде останньою у Серії А, набравши всього 2 очки після восьми турів. Від рятівної позиції генуезці відстають на чотири пункти. Найближчий матч – проти "Болоньї" 8 жовтня.

Тренерська кар'єра Станковіча розпочалася з посади асистента керманича "Удінезе" в сезоні 2014/15 Андреа Страмаччоні. На чолі "Црвени Звезди" в 2019-2022 рр. серб завоював 3 чемпіонські титули та 2 Кубка країни.

Хто такий Деян Станковіч

Універсальний півзахисник, устиг зіграти за збірні Югославії, Сербії і Чорногорії, Сербії. Учасник чемпіонатів світу (1998, 2006, 2010) та Євро-2000.

Ставав чемпіоном Італії з "Лаціо" (1999/2000) та "Інтером" (2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10). Із римлянами здобув Кубок кубків і Суперкубок УЄФА (1999), а з міланцями перемагав у Лізі чемпіонів і на Клубному чемпіонаті світу (2010).

Двічі був визнаний найкращим футболістом Сербії (2006, 2010). У 2019 році введений у Зал слави "Інтера".