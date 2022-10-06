Аутсайдер Серии А назначил главным тренером триумфатора Лиги чемпионов 2009/10
Бывший полузащитник римского "Лацио" и миланского "Интера" Деян Станкович стал наставником генуэзской "Сампдории".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Сербский специалист – новый главный тренер "блучеркьяти". Ранее он 2,5 года отработал в родной "Црвене Звезде".
Станкович заменил в должности Марко Джампаоло. Итальянец был уволен в воскресенье на фоне провального старта сезона для "Сампдории". Генуэзцы еще не побеждали в чемпионате Италии, ограничившись победой в рамках 1/32 финала Кубка против "Реджины" (1:0).
В данный момент "Сампдория" идет последней в Серии А, набрав всего 2 очка после восьми туров. От спасительной позиции генуэзцы отстают на четыре пункта. Ближайший матч – против "Болоньи" 8 октября.
Тренерская карьера Станковича началась с должности ассистента наставника "Удинезе" в сезоне 2014/15 Андреа Страмаччони. Во главе "Црвены Звезды" в 2019-2022 гг. серб завоевал 3 чемпионских титула и 2 Кубка страны.
Кто такой Деян Станкович
Универсальный полузащитник, успевший сыграть за сборные Югославии, Сербии и Черногории, Сербии. Участник чемпионатов мира (1998, 2006, 2010) и Евро-2000.
Становился чемпионом Италии с "Лацио" (1999/2000) и "Интером" (2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10). С римлянами завоевал Кубок кубков и Суперкубок УЕФА (1999), а с миланцами побеждал в Лиге чемпионов и на Клубном чемпионате мира (2010).
Дважды был признан лучшим футболистом Сербии (2006, 2010). В 2019 году введен в Зал славы "Интера".
Benvenuto mister #Stankovic.#FORZADORIA pic.twitter.com/7yMXGOBDgK— U.C. Sampdoria (@sampdoria) October 6, 2022
К слову, экс-хавбек Испании Хаби Алонсо будет тренировать "Байер" после отставки Сеоане.
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