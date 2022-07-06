UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Аутсайдер НХЛ назначил первого в истории темнокожего генменеджера

Фото: Майк Грир (в центре) с семьей (twitter.com/SanJoseSharks)
Автор: Антон Федорцив

Историческое назначение бывшего правого нападающего сборной США Майка Грира генеральным менеджером оформил "Сан-Хосе Шаркс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

47-летний специалист вернулся в ряды "рыб" и стал первым в истории Национальной хоккейной лиги темнокожим генменеджером. Он вступил в должность, которая была вакантной с ноября после отставки Дага Уилсона.

Грир до недавнего времени работал координатором хоккейных операций "Нью-Йорк Рейнджерс". Ранее в течение двух сезонов был ассистентом главного тренера "Нью-Джерси Девилз", а после завершения игровой карьеры четыре сезона занимал должность скаута в "Чикаго Блэкхоукс".

Майк Грир начал выступления в НХЛ в сезоне 1996/97 в составе "Эдмонтона". После шести сезонов с "Ойлерз" перебрался в "Вашингтон", откуда после неполных двух сезонов переехал в "Баффало". За "Сэйбрз" отыграл 4 сезона с перерывами, а в 2006-2009 гг. играл в "Сан-Хосе".

В общей сложности Грир провел 1060 матчей на уровне НХЛ, в которых набрал 383 очка (162 шайбы, 221 передача). В составе сборной США отыграл 9 поединков (1 гол, 2 ассиста) и получил бронзовую медаль на ЧМ-2004.

Сезон 2021/22 "Сан-Хосе" завершил на 12-й строчке Западной конференции и в третий раз подряд не смог пробиться в плей-офф. Последний раз "рыбы" играли на вылет еще в сезоне 2018/19, когда в финале конференции уступили "Сент-Луису".

Напомним, что Кубок Стэнли 2021/22 достался "Колорадо" после шестиматчевого финала с "Тампой-Бэй Лайтнинг".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
хоккейНХЛ