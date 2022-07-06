Аутсайдер НХЛ призначив першого в історії темношкірого генменеджера

47-річний фахівець повернувся до лав "риб" і став першим в історії Національної хокейної ліги темношкірим генменеджером. Він обійняв посаду, що була вакантною з листопада після відставки Дага Вілсона.

Грір донедавна працював координатором хокейних операцій "Нью-Йорк Рейнджерс". Раніше впродовж двох сезонів був асистентом головного тренера "Нью-Джерсі Девілз", а після завершення ігрової кар'єри чотири сезони обіймав посаду скаута в "Чикаго Блекхоукс".

Майк Грір розпочав виступи в НХЛ у сезоні 1996/97 у складі "Едмонтона". Після шести сезонів із "Ойлерз" перебрався до "Вашингтона", звідки після неповних двох сезонів переїхав у "Баффало". За "Сейбрз" відіграв 4 сезони з перервами, а в 2006-2009 рр. грав у "Сан-Хосе".

Загалом Грір провів 1060 матчів на рівні НХЛ, у яких набрав 383 очки (162 шайби, 221 передача). У складі збірної США відіграв 9 поєдинків (1 гол, 2 асисти) та здобув бронзову медаль на ЧС-2004.

Сезон 2021/22 "Сан-Хосе" завершив на 12-й сходинці Західної конференції та втретє поспіль не зміг пробитися в плей-офф. Востаннє "риби" грали на виліт ще в сезоні 2018/19, коли у фіналі конференції поступилися "Сент-Луїсу".