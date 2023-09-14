Аутсайдер НБА підписав унікального переможця Слемданк контесту

24-річний оборонець працевлаштувався під егідою асоціації. Флоридці стануть четвертим колективом НБА в кар'єрі американця.

Маккланг у статусі вільного агента, ймовірно, уклав частково гарантований контракт із "Меджик". Клуб наразі умови угоди з плеймейкером не оголосив. У новій команді він виступатиме під 10-м номером.

Цьогоріч Маккланг тріумфував у Конкурсі з кидків згори під час Зіркового вікенду НБА. Він став першим баскетболістом в історії, який отримав запрошення на Слемданк контест із Ліги розвитку асоціації. Перед конкурсом підписав контракт із "Філадельфією".

Хто такий Мак Маккланг

Уродженець штату Теннессі, на студентському рівні виступав за "Джорджтаун Гойяс" і "Техас Тек Ред Райдерс". На драфті НБА-2021 не був обраний жодною з команд.

Спробував закріпитися в "Лейкерс" під час Літньої ліги асоціації. Уклав контракт із каліфорнійцями, але був відрахований і опинився у фарм-клубі – "Саут-Бей Лейкерс". У сезоні 2021/22 підписав короткотривалу угоду з "Чикаго". Минулий сезон провів у Джі-Лізі за "Делавер Блю Коатс".

Зростав у штаті Вірджинія, де спершу займався американським футболом. Перейшов у баскетбол у сьомому класі. За власним зізнанням, покращив техніку кидка після перелому руки підлітком унаслідок катання на сноуборді.