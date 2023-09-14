Аутсайдер НБА підписав унікального переможця Слемданк контесту

Плеймейкер Мак Маккланг поповнив лави команди Східної конференції Національної баскетбольної асоціації "Орландо Меджик".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.
24-річний оборонець працевлаштувався під егідою асоціації. Флоридці стануть четвертим колективом НБА в кар'єрі американця.
Маккланг у статусі вільного агента, ймовірно, уклав частково гарантований контракт із "Меджик". Клуб наразі умови угоди з плеймейкером не оголосив. У новій команді він виступатиме під 10-м номером.
Цьогоріч Маккланг тріумфував у Конкурсі з кидків згори під час Зіркового вікенду НБА. Він став першим баскетболістом в історії, який отримав запрошення на Слемданк контест із Ліги розвитку асоціації. Перед конкурсом підписав контракт із "Філадельфією".
Уродженець штату Теннессі, на студентському рівні виступав за "Джорджтаун Гойяс" і "Техас Тек Ред Райдерс". На драфті НБА-2021 не був обраний жодною з команд.
Спробував закріпитися в "Лейкерс" під час Літньої ліги асоціації. Уклав контракт із каліфорнійцями, але був відрахований і опинився у фарм-клубі – "Саут-Бей Лейкерс". У сезоні 2021/22 підписав короткотривалу угоду з "Чикаго". Минулий сезон провів у Джі-Лізі за "Делавер Блю Коатс".
Зростав у штаті Вірджинія, де спершу займався американським футболом. Перейшов у баскетбол у сьомому класі. За власним зізнанням, покращив техніку кидка після перелому руки підлітком унаслідок катання на сноуборді.
До слова, українець Михайлюк підписав контракт із "Бостоном" на новий сезон НБА.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.