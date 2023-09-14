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Аутсайдер НБА подписал уникального победителя Слэм-данк контеста

Фото: Мак Маккланг с трофеем Конкурса по броскам сверху (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Плеймейкер Мак Маккланг пополнил ряды команды Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации "Орландо Мэджик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

24-летний защитник трудоустроился под эгидой ассоциации. Флоридцы станут четвертым коллективом НБА в карьере американца.

Маккланг в статусе свободного агента, вероятно, заключил частично гарантированный контракт с "Мэджик". Клуб пока условия соглашения с плеймейкером не объявил. В новой команде он будет выступать под 10-м номером.

В этом году Маккланг триумфовал в Конкурсе по броскам сверху во время Звездного уикенда НБА. Он стал первым баскетболистом в истории, получившим приглашение на Слэм-данк контест из Лиги развития ассоциации. Перед конкурсом подписал контракт с "Филадельфией".

Кто такой Мак Маккланг

Уроженец штата Теннесси, на студенческом уровне выступал за "Джорджтаун Хойяс" и "Техас Тек Ред Райдерс". На драфте НБА-2021 не был выбран ни одной из команд.

Попытался закрепиться в "Лейкерс" во время Летней лиги ассоциации. Заключил контракт с калифорнийцами, но был отчислен и оказался в фарм-клубе – "Саут-Бэй Лейкерс". В сезоне 2021/22 подписал кратковременное соглашение с "Чикаго". Прошлый сезон провел в Джи-Лиге за "Делавэр Блю Коатс".

Вырос в штате Вирджиния, где сначала занимался американским футболом. Перешел в баскетбол в седьмом классе. По собственному признанию, улучшил технику броска после перелома руки подростком в результате катания на сноуборде.

К слову, украинец Михайлюк подписал контракт с "Бостоном" на новый сезон НБА.

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