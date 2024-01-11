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Аутсайдер Формули-1 звільнив головних босів команди

Каннаполіс, Четвер 11 січня 2024 17:58
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Аутсайдер Формули-1 звільнив головних босів команди Фото: Гюнтер Штайнер залишився без роботи (facebook.com/haasf1team)
Автор: Антон Федорців

Власник американської стайні Королеви автоспорту "Хаас" Джин Хаас вирішив оновити менеджмент команди перед сезоном-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

Гюнтер Штайнер втратив посаду керівника "Хааса", а Сімоне Реста перестав бути технічним директором команди.

Дует італійців залишився без роботи за підсумками невдалого попереднього сезону Формули-1. "Хаас" із досвідченими пілотами Кевіном Магнуссеном і Ніко Хюлькенбергом набрав лише 12 очок. Як наслідок, американці посіли останнє місце в Кубку конструкторів.

Штайнер працював у "Хаасі" від заснування стайні в 2014 році. Саме з ним на чолі команда стартувала в F1 у сезоні-2016. Натомість Реста приєднався до "Хааса" в 2021-му. Новим керівником стайні став Айо Комацу, який досі був головним гоночним інженером команди.

Цікаві факти про "Хаас"

Американська стайня набрала очки в дебютній гонці Формули-1. На Гран-прі Австралії-2016 Ромен Грожан фінішував на 6-й сходинці.

Наразі найуспішнішим для команди був сезон-2018. Грожан і Магнуссен набрали разом 93 очки та вивели американців на 5-те місце в Кубку конструкторів.

"Хаас" жодного разу не фінішував на подіумі. Найвище досягнення – 4-те місце на Гран-прі Австрії-2018 – завоював Грожан.

У 2021-2022 рр. кольори стайні захищав Мік Шумахер. Син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера набрав лише 12 очок за два сезони, а найкраще виступив на Гран-прі Австрії 2022-го (6-те місце).

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