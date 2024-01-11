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Аутсайдер Формулы-1 уволил главных боссов команды

Коннополис, Четверг 11 января 2024 17:58
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Аутсайдер Формулы-1 уволил главных боссов команды Фото: Гюнтер Штайнер остался без работы (facebook.com/haasf1team)
Автор: Антон Федорцив

Владелец американской конюшни Королевы автоспорта "Хаас" Джин Хаас решил обновить менеджмент команды перед сезоном-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Гюнтер Штайнер потерял должность руководителя "Хааса", а Симоне Реста больше не является техническим директором команды.

Дуэт итальянцев остался без работы по итогам неудачного предыдущего сезона Формулы-1. "Хаас" с опытными пилотами Кевином Магнуссеном и Нико Хюлькенбергом набрал всего 12 очков. Как следствие, американцы заняли последнее место в Кубке конструкторов.

Штайнер работал в "Хаасе" с основания конюшни в 2014 году. Именно с ним во главе команда стартовала в F1 в сезоне-2016. Реста же присоединился к "Хаасу" в 2021-м. Новым руководителем конюшни стал Айо Комацу, до сих пор являвшийся главным гоночным инженером команды.

Интересные факты о "Хаасе"

Американская конюшня набрала очки в дебютной гонке Формулы-1. На Гран-при Австралии-2016 Ромен Грожан финишировал на 6-й строчке.

Пока самым успешным для команды был сезон-2018. Грожан и Магнуссен набрали вместе 93 очка и вывели американцев на 5 место в Кубке конструкторов.

"Хаас" ни разу не финишировал на подиуме. Наивысшее достижение – 4-е место на Гран-при Австрии-2018 – завоевал Грожан.

В 2021-2022 гг. цвета конюшни защищал Мик Шумахер. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера набрал всего 12 очков за два сезона, а лучше всего выступил на Гран-при Австрии в 2022-м (6-е место).

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