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Аутсайдер Формули-1 показав ліврею машини на новий сезон

Фото: Болід "Хааса" виконаний у традиційних барвах (twitter.com/HaasF1Team)
Автор: Антон Федорців

Американська команда Королеви автоспорту "Хаас" продемонструвала зображення боліда на 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter стайні.

"Хаас" показав ліврею та зовнішній вигляд нової машини. Презентація реальної версії боліда VF-24 відбудеться згодом.

Традиційно для американської стайні основними стали три барви. Чорний, червоний та білий кольори приблизно порівну представлені на лівреї. Переднє та заднє крила – червоні з білими написами, монокок – переважно чорний, а система захисту Halo та сидіння – білі. Незабаром "Хаас" проїде 100 км у рамках двох днів зйомок.

У минулому сезоні американська команда фінішувала останньою у Кубку конструкторів. Німець Ніко Хюлькенберг і данець Кевін Магнуссен разом набрали лише 12 очок. Утім, у сезоні-2024 обидва пілоти продовжать виступи за "Хаас".

 

 

Цікаві факти про "Хаас"

Американська стайня набрала очки в дебютній гонці Формули-1. На Гран-прі Австралії-2016 Ромен Грожан фінішував на 6-й сходинці.

Наразі найуспішнішим для команди був сезон-2018. Грожан і Магнуссен набрали разом 93 очки та вивели американців на 5-те місце в Кубку конструкторів.

"Хаас" жодного разу не фінішував на подіумі. Найвище досягнення – 4-те місце на Гран-прі Австрії-2018 – завоював Грожан.

У 2021-2022 рр. кольори стайні захищав Мік Шумахер. Син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера набрав лише 12 очок за два сезони, а найкраще виступив на Гран-прі Австрії 2022-го (6-те місце).

До слова, напередодні "Феррарі" оформила сенсаційний перехід Хемілтона на сезон-2025.

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Формула-1