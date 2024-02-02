RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Аутсайдер "Формулы-1" показал ливрею машины на новый сезон

Фото: Болид "Хааса" выполнен в традиционных цветах (twitter.com/HaasF1Team)
Автор: Антон Федорцив

Американская команда Королевы автоспорта "Хаас" продемонстрировала изображение болида на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни.

"Хаас" показал ливрею и внешний вид новой машины. Презентация реальной версии болида VF-24 состоится позже.

Традиционно для американской конюшни основными стали три цвета. Черный, красный и белый примерно поровну представлены на ливрее. Переднее и заднее крылья – красные с белыми надписями, монокок – преимущественно черный, а система защиты Halo и сиденья – белые. В скором времени "Хаас" проедет 100 км в рамках двух дней съемок.

В прошлом сезоне американская команда финишировала последней в Кубке конструкторов. Немец Нико Хюлькенберг и датчанин Кевин Магнуссен вместе набрали всего 12 очков. Впрочем, в сезоне-2024 оба пилота продолжат выступления за "Хаас".

 

 

Интересные факты о "Хаасе"

Американская конюшня набрала очки в дебютной гонке Формулы-1. На Гран-при Австралии-2016 Ромен Грожан финишировал на 6-й строчке.

Пока самым успешным для команды был сезон-2018. Грожан и Магнуссен набрали вместе 93 очка и вывели американцев на 5-е место в Кубке конструкторов.

"Хаас" ни разу не финишировал на подиуме. Наивысшее достижение – 4-е место на Гран-при Австрии-2018 – завоевал Грожан.

В 2021-2022 гг. цвета конюшни защищал Мик Шумахер. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера набрал всего 12 очков за два сезона, а лучше всего выступил на Гран-при Австрии в 2022-м (6-е место).

К слову, накануне "Феррари" оформила сенсационный переход Хэмилтона на сезон-2025.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1