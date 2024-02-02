Аутсайдер "Формулы-1" показал ливрею машины на новый сезон

"Хаас" показал ливрею и внешний вид новой машины. Презентация реальной версии болида VF-24 состоится позже.

Традиционно для американской конюшни основными стали три цвета. Черный, красный и белый примерно поровну представлены на ливрее. Переднее и заднее крылья – красные с белыми надписями, монокок – преимущественно черный, а система защиты Halo и сиденья – белые. В скором времени "Хаас" проедет 100 км в рамках двух дней съемок.

В прошлом сезоне американская команда финишировала последней в Кубке конструкторов. Немец Нико Хюлькенберг и датчанин Кевин Магнуссен вместе набрали всего 12 очков. Впрочем, в сезоне-2024 оба пилота продолжат выступления за "Хаас".

Интересные факты о "Хаасе"

Американская конюшня набрала очки в дебютной гонке Формулы-1. На Гран-при Австралии-2016 Ромен Грожан финишировал на 6-й строчке.

Пока самым успешным для команды был сезон-2018. Грожан и Магнуссен набрали вместе 93 очка и вывели американцев на 5-е место в Кубке конструкторов.

"Хаас" ни разу не финишировал на подиуме. Наивысшее достижение – 4-е место на Гран-при Австрии-2018 – завоевал Грожан.

В 2021-2022 гг. цвета конюшни защищал Мик Шумахер. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера набрал всего 12 очков за два сезона, а лучше всего выступил на Гран-при Австрии в 2022-м (6-е место).