Аутсайдер Формули-1 переманив функціонера "Феррарі" на роль керівника

67-річний фахівець проводить останній рік на чолі "Альфа Таурі". Він обійняв посаду ще в 2006-му, коли концерн "Ред Булл" викупив "Мінарді" та зробив її своєю резервною командою.

Тоста замінить спортивний директор "Феррарі" Лоран Мекіс. Французький менеджер колись працював у Фаенці. Він прийшов у часи "Мінарді" та залишився в "Торо Россо" (колишня назва "Альфа Таурі" – ред.) після експанії "Ред Булла" до F1. Мекіс був гоночним інженером і керівником інженерного штабу, поки не перейшов до ФІА.

Функціонер за кілька років просунувся кар'єрною драбиною у Міжнародній автомобільній федерації. Він навіть був претендентом на місце гоночного директора Формули-1 після смерті Чарлі Вайтінга. Однак, Мекіс натомість прийняв пропозицію "Феррарі".

У нинішньому сезоні "Альфа Таурі" завоювала лише 1 очко на трьох етапах чемпіонату. Юкі Цунода зумів фінішувати на 10-й сходинці Гран-прі Австралії. Торік у Кубку конструкторів стайня набрала 35 пунктів і випередила лише "Вільямс".