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Аутсайдер Формули-1 переманив функціонера "Феррарі" на роль керівника

Фото: Лоран Мекіс стане очільником "Альфа Таурі" в 2024 році (formula1.com)
Автор: Антон Федорців

Італійська стайня Королівських автоперегонів "Альфа Таурі" анонсувала кадрові зміни на капітанському містку після сезону-2023. Франц Тост піде з посади боса команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

67-річний фахівець проводить останній рік на чолі "Альфа Таурі". Він обійняв посаду ще в 2006-му, коли концерн "Ред Булл" викупив "Мінарді" та зробив її своєю резервною командою.

Тоста замінить спортивний директор "Феррарі" Лоран Мекіс. Французький менеджер колись працював у Фаенці. Він прийшов у часи "Мінарді" та залишився в "Торо Россо" (колишня назва "Альфа Таурі" – ред.) після експанії "Ред Булла" до F1. Мекіс був гоночним інженером і керівником інженерного штабу, поки не перейшов до ФІА.

Функціонер за кілька років просунувся кар'єрною драбиною у Міжнародній автомобільній федерації. Він навіть був претендентом на місце гоночного директора Формули-1 після смерті Чарлі Вайтінга. Однак, Мекіс натомість прийняв пропозицію "Феррарі".

У нинішньому сезоні "Альфа Таурі" завоювала лише 1 очко на трьох етапах чемпіонату. Юкі Цунода зумів фінішувати на 10-й сходинці Гран-прі Австралії. Торік у Кубку конструкторів стайня набрала 35 пунктів і випередила лише "Вільямс".

До слова, напередодні Формула-1 затвердила новий формат етапів зі спринтерськими гонками.

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FerrariФормула-1