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Аутсайдер Формулы-1 переманил функционера "Феррари" на роль руководителя

Фото: Лоран Мекис станет главой "Альфа Таури" в 2024 году (formula1.com)
Автор: Антон Федорцив

Итальянская конюшня Королевских автогонок "Альфа Таури" анонсировала кадровые изменения на капитанском мостике после сезона-2023. Франц Тост уйдет с поста босса команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

67-летний специалист проводит последний год во главе "Альфа Таури". Он вступил в должность еще в 2006-м, когда концерн "Ред Булл" выкупил "Минарди" и сделал ее резервной командой.

Тоста заменит спортивный директор "Феррари" Лоран Мекис. Французский менеджер когда-то работал в Фаенке. Он пришел во времена "Минарди" и остался в "Торо Россо" (бывшее название "Альфа Таури" – ред.) после экспании "Ред Булла" в F1. Мекис был гоночным инженером и руководителем инженерного штаба, пока не перешел в ФИА.

Функционер через несколько лет продвинулся по карьерной лестнице в Международной автомобильной федерации. Он даже был претендентом на место гоночного директора Формулы-1 после смерти Чарли Уайтинга. Однако Мекис предпочел предложение "Феррари".

В нынешнем сезоне "Альфа Таури" завоевала всего 1 очко на трех этапах чемпионата. Юки Цунода сумел финишировать на 10-й строчке Гран-при Австралии. В прошлом году в Кубке конструкторов конюшня набрала 35 пунктов и опередила только "Уильямс".

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FerrariФормула-1