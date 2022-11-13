Расселл у Бразилії здобув для "Мерседеса" першу перемогу в сезоні Формули-1
Дебютною перемогою пілота "Мерседеса" Джорджа Расселла завершився етап Королівських автоперегонів на трасі "Інтерлагос" у бразильському Сан-Паулу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.
Пелотон не встиг завершити стартове коло, як на трасі вже з'явився автомобіль безпеки. Ріккардо з "Макларена" зачепив болід Магнуссена ("Хаас"), а той після розвороту виніс австралійця і закінчив гонку для обох.
Рестарт на 7-му колі виявився ще багатшим на події – Ферстаппен обігнав Хемілтона, але потім пропустив британця вперед і в'їхав у нього. А трохи позаду Норріс ("Макларен") вибив гонщика "Феррарі" Леклера. Як наслідок, винуватці інцидентів отримали 5-секундні штрафи та відкотилися назад. Тим часом на 10-му колі трійка лідерів сформувалася в складі Расселла, Переса та Сайнса.
Натомість Хемілтон швидко оговтався після зіткнення з Ферстаппеном. Він за два кола обійшов Феттеля і Норріса та піднявся на 4-те місце. Хвиля піт-стопів зберегла першу четвірку на своїх місцях. Та швидкість "Мерседеса" дозволила після других візитів у бокси відновити подвійне лідерство для стайні.
Додати інтриги в гонку вирішив Норріс. Пілот "Макларена" через технічні проблеми на 52-му колі зупинився в ненайкращому місці та спровокував нову появу сейфтікара – спершу віртуального, а потім і реального. У підсумку пелотон знову зібрався докупи.
Невдахою чергового рестарту став Перес. Мексиканця з "Ред Булла" впродовж кількох кіл обійшли Сайнс, Леклер і Алонсо. Згодом до них приєднався і Ферстаппен, який кинувся наздоганяти монегаска з "Феррарі", щоб не дати тому набрати більше очок у загальний залік – Леклер веде боротьбу з Пересом за віце-чемпіонство.
Та на ділі на фінальних колах жодних змін у чільній шістці пілотів не відбулося. Отже, Расселл здобув прем'єрну перемогу в кар'єрі. Ця перемога також стала першою для "Мерседеса" в сезоні-2022. Доповнили топ-10 Перес, Окон, Боттас і Стролл.
Класифікація Гран-прі Бразилії-2022:
- Джордж Расселл
- Льюїс Хемілтон (+1.529)
- Карлос Сайнс (+4.051)
He won the Sprint on Saturday, and on Sunday he went the distance! Your newest Grand Prix winner, Mr @GeorgeRussell63!#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/97SGdUOXig— Formula 1 (@F1) November 13, 2022
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