Аутсайдер чемпіонату України оголосив про призначення нового головного тренера

Полтавський клуб змінив наставника

Новим головним тренером "Ворскли" призначений Юрій Максимов. Про це повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

Останнім клубом фахівця була азербайджанська "Кешля", яку він залишив минулого літа. Під його керівництвом команда виграла Кубок Азербайджану в сезоні 2017/18.

В Україні Максимов відомий по роботі з ЦСКА, "Оболонню", "Кривбасом" і донецьким "Металургом". Пізніше він очолював російську "Мордовію" і казахстанський "Тараз".

На посаді головного тренера Ворскли Максимов змінив Віталія Косовського, який вчора був відправлений у відставку. За підсумками 14 турів полтавці займають останнє місце в чемпіонаті України з вісьмома очками.

У першому матчі під керівництвом Максимова Ворскла зіграє з "Дніпром-1" на виїзді.