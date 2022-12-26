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Аутсайдер баскетбольної Суперліги першим у сезоні змінив тренера: хто очолив колектив

Фото: Дмитро Щіглинський повернувся до керма "Запоріжжя" (facebook.com/ZPbasket)
Автор: Антон Федорців

Керівництво передостанньої команди чемпіонату України – "Запоріжжя" – пішло на кадрові зміни в тренерському штабі. Посаду головного тренера втратив Кирило Вікторов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну Facebook-сторінку клубу.

Дмитро Щіглинський – новий керманич запоріжців. Раніше він вже очолював місцеві команди.

У 2009-2021 рр. Щіглинський тренер працював із "Ферро-ЗНТУ" та "Запоріжжям". Досвідчений фахівець замінив на посаді Вікторова, з яким команда здобула всього дві перемоги в нинішньому сезоні. Екс-головний тренер, однак, залишиться у структурі запоріжців разом зі своїм асистентом Андрієм Жержеруновим.

На зимову паузу "Запоріжжя" пішло на 8-й сходинці Суперліги. У першому та останньому матчах "осінньої" частини першості запоріжці здолали "Черкаські Мавпи" (62:61, 82:77). Перерваний війною сезон 2021/22 команда завершила сьомою.

Безумовним лідером цьогорічної першості залишається столичний "Будівельник". Кияни виграли всі 13 матчів Суперліги. Доповнили топ-3 одеська БІПА (12 перемог, 1 поразка) та "Дніпро" (9 перемог, 4 поразки).

До слова, минулого тижня "Прометей" здолав "Венецію" у групі A баскетбольного Єврокубка.

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