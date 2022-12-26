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Аутсайдер баскетбольной Суперлиги первым в сезоне сменил тренера: кто возглавил коллектив

Фото: Дмитрий Щиглинский вернулся к рулю "Запорожье" (facebook.com/ZPbasket)
Автор: Антон Федорцив

Руководство предпоследней команды чемпионата Украины – "Запорожья" – пошло на кадровые изменения в тренерском штабе. Пост главного тренера потерял Кирилл Викторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную Facebook-страницу клуба.

Дмитрий Щиглинский – новый наставник запорожцев. Ранее он уже возглавлял местные команды.

В 2009-2021 гг. Щиглинский тренер работал с "Ферро-ЗНТУ" и "Запорожьем". Опытный специалист сменил в должности Викторова, с которым команда одержала всего две победы в нынешнем сезоне. Экс-главный тренер, однако, останется в структуре запорожцев вместе со своим ассистентом Андреем Жержеруновым.

На зимнюю паузу "Запорожье" ушло на 8-й строчке Суперлиги. В первом и последнем матчах "осенней" части первенства запорожцы одолели "Черкасские Мавпы" (62:61, 82:77). Прерванный войной сезон 2021/22 команда завершила седьмой.

Безусловным лидером первенства этого года остается столичный "Будивельник". Киевляне выиграли все 13 матчей Суперлиги. Дополнили топ-3 одесская БИПА (12 побед, 1 поражение) и "Днепр" (9 побед, 4 поражения).

К слову, на прошлой неделе "Прометей" одолел "Венецию" в группе A баскетбольного Еврокубка.

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