UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Аутсайдер АПЛ відправив у відставку тренера: він двічі програвав 0:9

Фото: Ральф Хазенхюттль (ліворуч) став безробітним (facebook.com/southamptonfc)
Автор: Антон Федорців

Керівництво англійського "Саутгемптона" вказало на двері багаторічному керманичу команди Ральфу Хазенхюттлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Австрійський фахівець втратив роботу на фоні 3-матчевої серії без перемог у чемпіонаті. Напередодні "святі" зазнали розгрому від "Ньюкасла" вдома (1:4).

Незадовільні результати і спричинилися до відставки Хазенхюттля. "Саутгемптон" здобув лише 3 перемоги за 14 матчів англійської Прем'єр-ліги та розташувався у зоні вильоту. Щоправда, від рятівної позиції "Сотон" відстає лише на 1 очко.

Хазенхюттль працював із "Саутгемптоном" із грудня 2018 року. Найкращий результат – 11-те місце в сезоні 2019/20. Австрійцю належить унікальне антидосягення – "Сотон" під його керівництвом двічі програв із рахунком 0:9 ("Лестеру" та МЮ), але тоді він втримався на посаді.

До матчу проти "Ліверпуля" у 16-му турі АПЛ "Саутгемптон" готуватиме іспанець Рубен Сельєс. На дорослому рівні він працював лише асистентом і тренером із фізпідготовки, а також був головним аналітиком норвезького "Стрьомсгодсета".

До слова, раніше "Астон Вілла" призначила Емері головним тренером замість Джеррарда.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Англії