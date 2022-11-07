Аутсайдер АПЛ відправив у відставку тренера: він двічі програвав 0:9

Австрійський фахівець втратив роботу на фоні 3-матчевої серії без перемог у чемпіонаті. Напередодні "святі" зазнали розгрому від "Ньюкасла" вдома (1:4).

Незадовільні результати і спричинилися до відставки Хазенхюттля. "Саутгемптон" здобув лише 3 перемоги за 14 матчів англійської Прем'єр-ліги та розташувався у зоні вильоту. Щоправда, від рятівної позиції "Сотон" відстає лише на 1 очко.

Хазенхюттль працював із "Саутгемптоном" із грудня 2018 року. Найкращий результат – 11-те місце в сезоні 2019/20. Австрійцю належить унікальне антидосягення – "Сотон" під його керівництвом двічі програв із рахунком 0:9 ("Лестеру" та МЮ), але тоді він втримався на посаді.

До матчу проти "Ліверпуля" у 16-му турі АПЛ "Саутгемптон" готуватиме іспанець Рубен Сельєс. На дорослому рівні він працював лише асистентом і тренером із фізпідготовки, а також був головним аналітиком норвезького "Стрьомсгодсета".