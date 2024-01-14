Australian Open: Цуренко здолала перший раунд, Снігур зачохлила ракетку на старті

Українські тенісистки Леся Цуренко та Дарія Снігур по-різному розпочали Відкритий чемпіонат Австралії 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Australian Open, 1-й раунд, жінки
Цуренко – Бронцетті – 2:1 (3:6, 7:5, 6:3)
Паркс – Снігур – 2:1 (2:6, 6:2, 6:4)
Досвідчена Цуренко в трьох сетах переграла Лучію Бронцетті з Італії. Хоча дебют зустрічі склався для українки катастрофічно – з трьома втраченими на власних подачах пунктами та лише одним брейком вона "горіла" 1:5. Вітчизняна тенісистка зуміла трохи опанувати ситуацію, але відігратися банально не встигла.
Зате сповна реабілітувалася в другій партії. З брейком Цуренко було повела 3:1, але італійка невдовзі відшукала симетричну відповідь. Утім, 34-річна українка в одинадцятому геймі дотиснула Бронцетті на подачі опонентки та холоднокровно завершила сет на власній подачі.
Вирішальна партія стала віддзеркаленням першого сету. Тепер Цуренко з трьома брейками швидко забезпечила гандикап (4:1), який виявився непідйомним тягарем для італійської тенісистки. Цікаво, що з дев'яти геймів вісім (!) закінчилися брейками. Зокрема, і останній, у якому представниця України з третьої спроби реалізувала матчбол.
Три сети провела на корті проти американки Аліші Паркс і Снігур. Українська тенісистка впевнено розпочала, взявши очко на подачі суперниці в дебютному геймі. Розважлива ж гра далі зі ще одним брейком у середині партії дозволили молодій киянці закрити сет на власну користь усього за 29 хвилин.
Проте, розвитку цей локальний успіх не отримав. Паркс зуміла перехопити ініціативу та зрівняла рахунок за партіями з двома брейками під завісу сету. Вирішальний пункт американська тенісистка набрала з четвертої спроби. А ось у третій партії Снігур билася до останнього, але після нереалізованого брейк-пойнта в дев'ятому геймі програла свою подачу та покинула турнір.
До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.
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