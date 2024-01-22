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Australian Open: Ястремська пробилася в чвертьфінал, Світоліна прикро знялася з турніру

Фото: Даяна Ястремська стала приємною несподіванкою мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Даяна Ястремська завоювала путівку до вісімки найкращих на Відкритому чемпіонаті Австралії. Її співвітчизниця Еліна Світоліна вимушено зачохлила ракетку на стадії 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Australian Open, 4-й раунд, жінки

Азаренка – Ястремська – 0:2 (6:7, 4:6)

Носкова – Світоліна – 0:0 (3:0, відмова)

 

 

Ястремська в двох сетах розібралася з екс-першою ракеткою світу Вікторією Азаренкою. Першою свій хід зробила українка – з брейком і вдалими власними подачами вона повела 3:1 до середини стартової партії. Утім, білоруска відповіла двома брейками та перехопила лідерство (4:3).

Проте, під завісу сету стався новий розмін очками на чужих подачах. Наприклад, Ястремська оформила два брейки. У першому випадку переграла Азаренку "під нуль", а в другому відіграла два сет-пойнти та перевела партію у тай-брейк. Там українська тенісистка дотиснула ветеранку (8:6).

Зате білоруска потужно розпочала другий сет. Вона зуміла повести 3:0, але згодом проґавила камбек Ястремської. Українка взяла 5 (!) геймів поспіль і після невеликого перепочинку спокійно реалізувала перевагу на власній подачі. Закрити партію, а з нею і матч, їй вдалося за 54 хвилини.

 

 

Підтримати заспів Ястремської не змогла Світоліна. Вона програла три гейми зі старту поєдинку з Ліндою Носковою. Несподіваний ривок чешки отримав логічне пояснення. Українська тенісистка зіткнулася з болем у спині та через проблеми зі здоров'ям відмовилася від продовження зустрічі.

Отже, Ястремська склала компанію Марті Костюк у 1/4 фіналу Australian Open. Суперницею першої буде мимовільна кривдниця Світоліної – Носкова. Матч попередньо запланований на 23 січня.

До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

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Australian OpenДаяна ЯстремськаТеннисЭлина Свитолина