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Australian Open: Сабаленка здолала польку Лінетт і стала другою фіналісткою турніру

Фото: Аріна Сабаленка вперше дісталася до фіналу "Великого шолома" (twitter.com/WTA)
Автор: Антон Федорців

Першим виходом у фінал турніру "Великого шолома" завершився для Аріни Сабаленки півфінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу проти Магди Лінетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open-2023, 1/2 фіналу, жінки

Лінетт – Сабаленка – 0:2 (6:7, 2:6)

Білоруська тенісистка здолала суперницю в двох сетах. Перша партія тривала 53 хвилини, впродовж яких Сабаленка з Лінетт встигли обмінятися брейками. Та коли дійшло до тай-брейку, то 30-річна полька тиску опонентки не витримала. Вона взяла лише один розіграш і розгромно поступилася (1:7).

Такий розвиток подій, вочевидь, вплинував на емоційний стан Лінетт. У другій партії полька вже не змогла конкурувати з Сабаленкою. Білоруска натомість узяла 5 геймів поспіль (2 брейки) та в сьомому геймі ледь не закінчила матч ще одним брейком. Та на своїй подачі згодом це їй вдалося.

Для Сабаленки вихід у фінал Australian Open – перший на мейджорах у кар'єрі. Раніше вона грала лише в півфіналах "Вімблдона" та US Open (двічі). У лютому 2021-го білоруська тенісистка була першою ракеткою світу.

Іншою фіналісткою Відкритого чемпіонату Австралії раніше стала Рибакіна з Казахстану. Вона в двох сетах здолала ще одну білоруску – Азаренку. Фінал відбудеться 28 січня.

До слова, українка Костюк вийшла в півфінал Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді.

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