UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Australian Open: Пол виграв американське дербі в 1/4 фіналу, Джоковіч вибив росіянина

Фото: Новак Джоковіч не мав проблем із росіянином Рубльовим (atptour.com)
Автор: Антон Федорців

Американець Томмі Пол і сербський тенісист Новак Джоковіч доповнили перелік півфіналістів Відкритого чемпіонату Австралії 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Australian Open-2023, 1/4 фіналу, чоловіки

Шелтон – Пол – 1:3 (6:7, 3:6, 7:5, 4:6)

Рубльов – Джоковіч – 0:3 (1:6, 2:6, 4:6)

Представник США витратив чотири сети, щоб здолати опір співвітчизника Шелтона. Той у суперконкурентній стартовій партії вирвав перемогу на тай-брейку. Та емоцій на наступні не вистачило. У другому сеті Пол завдяки брейку в середині партії зрівняв рахунок.

Запеклою боротьба була в третьому сеті. Американці йшли на рівних, допоки в середині партії не обмінялися брейками. Здавалося, що цього разу справа знову дійде до тай-брейку. Однак, Пол у вирішальний момент (6:5 на його користь) ще раз узяв подачу Шелтона та вийшов уперед. А для перемоги в четвертому сеті вистачило брейка в стартовому геймі (6:4).

Зате сербська зірка не мав проблем із Рубльовим. Балканець на кожну з трьох партій витратив орієнтовно 40 хвилин і фактично жодного разу не дав засумніватися у своїй перевазі. У стартовому сеті росіянин узагалі програв 5 геймів поспіль із двома брейками Джоковіча.

У другій партії серб оформив ті ж два брейки в середині сету. Рубльов намагався опиратися, але методичного тиску суперника не витримав. У восьмому геймі Джоковіч реалізував сет-пойнт із третьої спроби. У третій же партії балканському тенісисту вистачило й брейка в першому геймі для підсумкової перемоги.

Джоковіч і Пол сформували другу півфінальну пару першого в році турніру "Великого шолома". Їхній матч відбудеться 27 січня. Тоді ж росіянин Хачанов і грек Ціціпас визначать ще одного фіналіста Australian Open.

До слова, українка Костюк вийшла в півфінал Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новак ДжоковичAustralian OpenТеннис