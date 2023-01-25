Australian Open: Пол выиграл американское дерби в 1/4 финала, Джокович выбил россиянина

Australian Open-2023, 1/4 финала, мужчины

Шелтон – Пол – 1:3 (6:7, 3:6, 7:5, 4:6)

Рублев – Джокович – 0:3 (1:6, 2:6, 4:6)

Представитель США потратил четыре сета, чтобы одолеть сопротивление соотечественника Шелтона. Тот в суперконкурентной стартовой партии вырвал победу на тай-брейке. Но эмоций на последующие не хватило. Во втором сете Пол благодаря брейку в середине партии сравнял счет.

Ожесточенная борьба была в третьем сете. Американцы шли на равных, пока в середине партии не обменялись брейками. Казалось, что в этот раз дело снова дойдет до тай-брейка. Однако Пол в решающий момент (6:5 в его пользу) еще раз взял подачу Шелтона и вышел вперед. А для победы в четвертом сете хватило и брейка в стартовом гейме (6:4).

Зато у сербской звезды не было проблем с Рублевым. Балканец на каждую из трех партий потратил ориентировочно 40 минут и фактически ни разу не дал усомниться в своем преимуществе. В стартовом сете россиянин вообще проиграл 5 геймов подряд с двумя брейками Джоковича.

Во второй партии серб оформил те же два брейка в середине сета. Рублев пытался сопротивляться, но методичного давления соперника не выдержал. В восьмом гейме Джокович реализовал сет-пойнт с третьей попытки. В третьей же партии балканскому теннисисту хватило и брейка в первом гейме для итоговой победы.

Джокович и Пол сформировали вторую полуфинальную пару первого в году турнира "Большого шлема". Их матч состоится 27 января. Тогда же россиянин Хачанов и грек Циципас определят еще одного финалиста Australian Open.