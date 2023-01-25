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Australian Open: Пол виграв американське дербі в 1/4 фіналу, Джоковіч вибив росіянина

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Мельбурн, Середа 25 січня 2023 14:20
Australian Open: Пол виграв американське дербі в 1/4 фіналу, Джоковіч вибив росіянина Фото: Новак Джоковіч не мав проблем із росіянином Рубльовим (atptour.com)
Автор: Антон Федорців

Американець Томмі Пол і сербський тенісист Новак Джоковіч доповнили перелік півфіналістів Відкритого чемпіонату Австралії 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Australian Open-2023, 1/4 фіналу, чоловіки

Шелтон – Пол – 1:3 (6:7, 3:6, 7:5, 4:6)

Рубльов – Джоковіч – 0:3 (1:6, 2:6, 4:6)

Представник США витратив чотири сети, щоб здолати опір співвітчизника Шелтона. Той у суперконкурентній стартовій партії вирвав перемогу на тай-брейку. Та емоцій на наступні не вистачило. У другому сеті Пол завдяки брейку в середині партії зрівняв рахунок.

Запеклою боротьба була в третьому сеті. Американці йшли на рівних, допоки в середині партії не обмінялися брейками. Здавалося, що цього разу справа знову дійде до тай-брейку. Однак, Пол у вирішальний момент (6:5 на його користь) ще раз узяв подачу Шелтона та вийшов уперед. А для перемоги в четвертому сеті вистачило брейка в стартовому геймі (6:4).

Зате сербська зірка не мав проблем із Рубльовим. Балканець на кожну з трьох партій витратив орієнтовно 40 хвилин і фактично жодного разу не дав засумніватися у своїй перевазі. У стартовому сеті росіянин узагалі програв 5 геймів поспіль із двома брейками Джоковіча.

У другій партії серб оформив ті ж два брейки в середині сету. Рубльов намагався опиратися, але методичного тиску суперника не витримав. У восьмому геймі Джоковіч реалізував сет-пойнт із третьої спроби. У третій же партії балканському тенісисту вистачило й брейка в першому геймі для підсумкової перемоги.

Джоковіч і Пол сформували другу півфінальну пару першого в році турніру "Великого шолома". Їхній матч відбудеться 27 січня. Тоді ж росіянин Хачанов і грек Ціціпас визначать ще одного фіналіста Australian Open.

До слова, українка Костюк вийшла в півфінал Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді.

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