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Australian Open: Пол выиграл американское дерби в 1/4 финала, Джокович выбил россиянина

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Мельбурн, Среда 25 января 2023 14:20
Australian Open: Пол выиграл американское дерби в 1/4 финала, Джокович выбил россиянина Фото: Новак Джокович не имел проблем с россиянином Рублевым (atptour.com)
Автор: Антон Федорцив

Американец Томми Пол и сербский теннисист Новак Джокович дополнили список полуфиналистов Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Australian Open-2023, 1/4 финала, мужчины

Шелтон – Пол – 1:3 (6:7, 3:6, 7:5, 4:6)

Рублев – Джокович – 0:3 (1:6, 2:6, 4:6)

Представитель США потратил четыре сета, чтобы одолеть сопротивление соотечественника Шелтона. Тот в суперконкурентной стартовой партии вырвал победу на тай-брейке. Но эмоций на последующие не хватило. Во втором сете Пол благодаря брейку в середине партии сравнял счет.

Ожесточенная борьба была в третьем сете. Американцы шли на равных, пока в середине партии не обменялись брейками. Казалось, что в этот раз дело снова дойдет до тай-брейка. Однако Пол в решающий момент (6:5 в его пользу) еще раз взял подачу Шелтона и вышел вперед. А для победы в четвертом сете хватило и брейка в стартовом гейме (6:4).

Зато у сербской звезды не было проблем с Рублевым. Балканец на каждую из трех партий потратил ориентировочно 40 минут и фактически ни разу не дал усомниться в своем преимуществе. В стартовом сете россиянин вообще проиграл 5 геймов подряд с двумя брейками Джоковича.

Во второй партии серб оформил те же два брейка в середине сета. Рублев пытался сопротивляться, но методичного давления соперника не выдержал. В восьмом гейме Джокович реализовал сет-пойнт с третьей попытки. В третьей же партии балканскому теннисисту хватило и брейка в первом гейме для итоговой победы.

Джокович и Пол сформировали вторую полуфинальную пару первого в году турнира "Большого шлема". Их матч состоится 27 января. Тогда же россиянин Хачанов и грек Циципас определят еще одного финалиста Australian Open.

К слову, украинка Костюк вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

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